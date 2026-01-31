Українська правда
Олексій Мурзак — 31 січня 2026, 22:42
Гвоздик і Калайджич провели битву поглядів напередодні поєдинку в межах шоу Zuffa Boxing
Олександр Гвоздик
Getty Images

Колишній чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) проведе бій з американцем боснійського походження Радівоє Калайджичем (29-3, 21 KO) в межах другого в історії шоу Zuffa Boxing.

Обидва боксери провели традиційну битву поглядів напередодні поєдинку, який запланований на неділю, 1 лютого 2026 року, на арені "Meta Apex", Лас-Вегас. Проте в Україні початок двобою відбудеться в ніч з 1 на 2 лютого, орієнтовно о 04:00 за київським часом.

Бій Гвоздика та Калайджича пройде в межах андеркарду головної події поєдинку між мексиканцями Хосе Валенсуелою (14-3, 9 КО) та Дієго Торресом (22-1, 19 КО).

Окрім того, після бою Олександра Гвоздика на ринг вийде ще один українецьСергій Богачук битиметься проти росіянина Раджаба Бутаєва.

Олександр Гвоздик

