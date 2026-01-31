Гвоздик – Калайджич: усе про бій українського ексчемпіона світу в США

Колишній чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) проведе бій з американцем боснійського походження Радівоє Калайджичем (29-3, 21 KO) в межах другого в історії шоу Zuffa Boxing.

Бій триватиме 10 раундів у напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Коли відбудеться двобій

Поєдинок запланований на неділю, 1 лютого 2026 року, на арені "Meta Apex", Лас-Вегас. Проте в Україні початок двобою відбудеться в ніч з 1 на 2 лютого, орієнтовно о 04:00 за київським часом.

Бій Гвоздика та Калайджича пройде в межах андеркарду головної події поєдинку між мексиканцями Хосе Валенсуелою (14-3, 9 КО) та Дієго Торресом (22-1, 19 КО).

Окрім того, після бою Олександра Гвоздика на ринг вийде ще один українець – Сергій Богачук битиметься проти росіянина Раджаба Бутаєва.

Профіль боксерів

Олександр Гвоздик (Україна) 38 років. Рекорд: 21 перемога, 17 нокаутом, та 2 поразки.

Радівоє Калайджич (Боснія і Герцеговина) 34 роки. Рекорд: 29 перемог, з яких 21 нокаутом, а також 3 поразки.

Обидва боксери правші та мають ортодоксальну стійку.

Статистика

Статистика показує, що Гвоздик має невелику перевагу в силі над суперником – 81% нокаутів порівняно з 72% у Калайджича.

Радівоє Калайджич на 4 роки молодший та на 3 сантиметри вищий за українського боксера, попри це боксери мають однаковий розмах рук.

Калайджич попри значно менший вік є досвідченішим бійцем, маючи на 9 боїв більше. Боснієць дебютував у 2011 році, на 2 роки і 10 місяців раніше за Олександра Гвоздика, чий перший професійний бій відбувся у 2014-му.

Getty Images

Форма боксерів

Радівоє Калайджич нокаутував 4 з 5 своїх останніх суперників.

Єдиної поразки боснієць зазнав від Девіда Моррелли у серпні 2024 року одноголосним рішенням суддів у бою за титул чемпіона світу WBA. До цього Калайджич нокаутував Саллівана Барреру, Мікі Еллісона та Ернеста Амузу.

Також в активі Калайджича бій за титул IBF проти росіянина Артура Бетербієва, який відбувся у травні 2019 року, тоді боснієць зазнав поразки нокаутом у 5 раунді.

Олександр Гвоздик переміг 4 з 5 останніх суперників, 3 з них нокаутом.

У квітні 2025 року українець нокаутував Ентоні Голловея, проте за рік до цього поступився одноголосним рішенням суддів Девіду Бенавідесу в бою за вакантний титул тимчасового чемпіона світу WBC.

Getty Images

А у 2023 році українець здобув відразу 3 перемоги – над Айзеком Родрігесом, Річардом Болотніксом та Хосуе Обандо.

Активність бійців

Що стосується недавньої активності, Олександр Гвоздик та Радівоє Калайджич билися приблизно однаково часто.

Боснієць востаннє проводив поєдинок 1 рік, 5 місяців і 29 днів тому, а Олександр Гвоздик – 9 місяців і 13 днів тому.

Останні 5 боїв Калайджича відбулися протягом 2 років, 8 місяців і 1 дня, що означає, що він бився приблизно кожні 6 місяців і 12 днів. У цих боях він провів загалом 33 раунди, що означає, що вони тривали в середньому 6,6 раундів.

Останні 5 боїв Гвоздика відбулися протягом 2 років, 11 місяців і 21 дня, що означає, що він бився в середньому кожні 7 місяців і 5 днів. У цих боях він провів загалом 29 раундів, що означає, що вони тривали в середньому 5,8 раундів.

Getty Images

Де дивитися бій Гвоздик – Калайджич

У повному обсязі вечір боксу Zuffa 02, включно з боями прелімів, в Україні можна буде переглянути на OTT-платформі Setanta Sports.

Бої головного карду, зокрема і поєдинки Сергій Богачук – Раджаб Бутаєв та Радівоє Калайджич – Олександр Гвоздик, будуть також доступні на одному з лінійних каналів Setanta Sports.

Трансляція прелімів розпочнеться о 02:00 в ніч на 2 лютого, а ось мейн кард Zuffa 02, за участі українців, стартує о 04:00 за київським часом.

Прогноз букмекерів

Експерти вважають українського боксера очевидним фаворитом. На перемогу Гвоздика приймаються ставки 1 до 1,18, водночас поставивши на звитягу Калайджича можна збільшити свій виграш в 4,6 разів.

Також букмекери вважають дуже ймовірною перемогу когось з бійців рішенням суддів, на це приймаються ставки з коефіцієнтом 1,66, на дострокове ж завершення бою – 2,16.