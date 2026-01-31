Богачук – Бутаєв: усе про бій українця проти росіянина в США

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26-3, 24 KO) проведе поєдинок з росіянином Раджабом Бутаєвим (16-1, 12 KO) в межах другого в історії шоу Zuffa Boxing.

10-раундовий поєдинок відбудеться в середній вазі (до 72,57 кг).

Коли відбудеться бій

Поєдинок запланований на неділю, 1 лютого 2026 року, на арені "Meta Apex", Лас-Вегас. Проте в Україні орієнтовний початок двобою в ніч з 1 на 2 лютого, орієнтовно о 05:00 за київським часом.

Бій Богачука та Бутаєва відбудеться в межах головної події андеркарду поєдинку між мексиканцями Хосе Валенсуелою (14-3, 9 КО) та Дієго Торресом (22-1, 19 КО).

Окрім того, бою Сергія Богачука передуватиме поєдинок іншого українця Олександра Гвоздика, який протистоятиме боснійцю Радівоє Калайджичу.

Профіль боксерів

Сергій Богачук (Україна) 30 років. Рекорд: 26 перемог, з яких 24 нокаутом, та 3 поразки.

Раджаб Бутаєв (Росія) 32 роки. Рекорд: 16 перемог, 12 з яких нокаутом, та 1 поразка.

Обидва боксери правші та мають ортодоксальну стійку.

Статистика

Статистика демонструє, що Богачук має перевагу в силі над росіянином – 92% нокаутів, порівняно з 75% у Бутаєва.

Сергій Богачук на 2 роки молодший та має перевагу в зрості на 5 см над Бутаєвим. Це поширюється і на довший розмах рук на 2,5 см.

Богачук є більш досвідченим професійним бійцем, маючи на 12 боїв більше. Вінничанин дебютував у профі-боксі 2017-го, на 10 місяців пізніше за Бутаєва, чий перший професійний бій відбувся у 2016 році. Він провів на 46 раундів більше, загалом 135, порівняно з 89 у Бутаєва.

Форма бійців

Сергій Богачук переміг 3 з 5 останніх суперників. У попередньому поєдинку він поступився Брендону Адамсу 13 вересня 2025 року одноголосним рішенням суддів, а до цього він переміг Мікала Фокса в травні.

Також протягом останніх двох років Богачук поступився Верджилу Ортісу-молодшому в бою за титул тимчасового чемпіона світу WBC, який він здобув у бою з Браяном Мендосою.

Бутаєв також має рекорд 3-2 в останніх 5 поєдинках, останній з яких відбувся аж у квітні 2022-го.

Перевірка активності

Сергій Богачук бився значно частіше, ніж Раджаб Бутаєв протягом останніх років.

Українець провів попередній поєдинок 4 місяці та 19 днів тому, а останній бій Раджаба Бутаєва відбувся аж 3 роки, 9 місяців та 16 днів тому.

Протягом 1 року, 10 місяців і 2 днів Богачук відбоксував 5 боїв, що означає, що він виходив на ринг приблизно кожні 4 місяці і 14 днів. У цих боях він провів загалом 50 раундів.

Останні 5 боїв Бутаєва відбулися протягом 6 років, 10 місяців і 24 днів.

Слова боксерів

Сергій Богачук: "Потрібно провести бій сильніше. Потрібно більше думати. Я готовий до цього. У мене були хороші опоненти. І попереду ще один бій з класним суперником з хорошим стилем. Цікавий бій. У нього інша школа боксу – європейська школа. Більш технічна і мисляча".

Бутаєв: "Є багато боксерів, які є сильнішими та швидшими за мене, однак сили волі як у мене навряд стільки є. У мене є бажання перемагати".

Де дивитися бій Богачук – Бутаєв?

У повному обсязі вечір боксу Zuffa 02, включно з боями прелімів, в Україні можна буде переглянути на OTT-платформі Setanta Sports.

Бої головного карду, зокрема і поєдинки Сергій Богачук – Раджаб Бутаєв та Радівоє Калайджич – Олександр Гвоздик, будуть також доступні на одному з лінійних каналів Setanta Sports.

Трансляція прелімів розпочнеться о 02:00 в ніч на 2 лютого, а ось мейн кард Zuffa 02, за участі українців, стартує о 04:00 за київським часом.

Прогноз букмекерів

Експерти вважають українського боксера фаворитом у цьому протистоянні. На перемогу Сергія Богачука можна поставити з коефіцієнтом 1,56, а на росіянина Бутаєва – 2,36.

Ймовірна дострокова перемога одного з бійців оцінюється 1,89, трохи менше коефіцієнт на звитягу рішенням суддів – 1,87.