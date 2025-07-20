Гірн: Богачук відмовився від бою з Еннісом

Голова промоутерської організації Matchroom Boxing Едді Гірн поділився інформацією про те, який бій пропонував українському боксеру першої середньої ваги Сергію Богачуку.

Про це функціонер розповів Boxing With Mannix&Mora.

"Я пропонував Богачуку шалені гроші за бій з Еннісом у жовтні. Джарон мені так і сказав: "Я хочу Богачука!". Я не знаю чому, але Сергій відмовився від поєдинку. Це мене дуже здивувало, але пропозиція була дуже серйозною", – розповів Гірн.

У своєму попередньому бою Богачук переміг американця Майкла Фокса (24-5, 5 КО) одноголосним рішенням суддів 17 травня в США.

Енніс у квітні впевнено здолав литовця Еймантаса Станіоніса (15−1, 9 КО), об'єднавши титули IBF та WBA у напівсередній вазі. Вже у червні американець відмовився від чемпіонських поясів через перехід у першу середню вагу.

Раніше повідомлялось, що українець проведе свій наступний поєдинок в андеркарді протистояння Кроуфорд – Канело.