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Гірн: Богачук відмовився від бою з Еннісом

Володимир Максименко — 20 липня 2025, 09:36
Гірн: Богачук відмовився від бою з Еннісом
Сергій Богачук
Fight News

Голова промоутерської організації Matchroom Boxing Едді Гірн поділився інформацією про те, який бій пропонував українському боксеру першої середньої ваги Сергію Богачуку.

Про це функціонер розповів Boxing With Mannix&Mora.

"Я пропонував Богачуку шалені гроші за бій з Еннісом у жовтні. Джарон мені так і сказав: "Я хочу Богачука!". Я не знаю чому, але Сергій відмовився від поєдинку.

Це мене дуже здивувало, але пропозиція була дуже серйозною", – розповів Гірн.

У своєму попередньому бою Богачук переміг американця Майкла Фокса (24-5, 5 КО) одноголосним рішенням суддів 17 травня в США.

Енніс у квітні впевнено здолав литовця Еймантаса Станіоніса (15−1, 9 КО), об'єднавши титули IBF та WBA у напівсередній вазі. Вже у червні американець відмовився від чемпіонських поясів через перехід у першу середню вагу.

Раніше повідомлялось, що українець проведе свій наступний поєдинок в андеркарді протистояння Кроуфорд – Канело.

Бокс Едді Гірн Сергій Богачук Джарон Енніс

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