Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Ф'юрі – Махмудов: відомий промоутер зізнався, чи вірить в апсет

Денис Іваненко — 23 березня 2026, 13:40
Едді Гірн
Getty Images

Едді Гірн висловився про перший бій Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) після повернення в бокс.

Його слова передає Boxing News 24/7.

Суперником "Циганського короля" стане росіянин Арсланбек Махмудов (21-2, 19 KO). Британський промоутер поділився очікуваннями від цієї битви.

Він вважає, що його земляк не матиме проблем у цьому поєдинку та здобуде впевнену перемогу. За словами Гірна, Ф'юрі "виграє кожен раунд", проте не нокаутує суперника.

"Махмудов не є великою загрозою, хіба що Тайсон Ф'юрі виснажений, а я взагалі не вірю в те, що він такий", – сказав промоутер.

Нагадаємо, що бій Ф'юрі – Махмудов відбудеться 11 квітня на "Тоттенгем Хотспур Стедіум" в Лондоні. Очікується, що після цього британець буде битись з Ентоні Джошуа або переможцем поєдинку Вордлі – Дюбуа.

Раніше "Циганський король" висловився про російського опонента. Він віддав йому належне, порівнявши того зі своїми зірковими земляками.

Едді Гірн Тайсон Ф'юрі

