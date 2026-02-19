Українська правда
Ф'юрі: Махмудов такий же небезпечний, як Вордлі та Дюбуа

Олександр Булава — 19 лютого 2026, 00:21
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) впевнений у своїй перемозі над росіянином Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 KO).

Про це боксер розповів у коментарі BoxNation.

"Не забігаючи наперед і не списуючи з рахунків мого суперника Арсланбека Махмудова, який так само небезпечний, як і Фабіо Вордлі з Деніелом Дюбуа, скажу, що такий бій (проти переможця) безумовно був би мені цікавий, і його цілком реально організувати, тому що ми всі перебуваємо в одній промоутерській компанії.

Ми виступаємо під одним банером, так що такі поєдинки, думаю, можна досить легко влаштувати", – сказав Ф'юрі.

Бій Тайсона з Махмудовим відбудеться 11 квітня у Лондоні на "Тоттенгем Хотспур Стедіум".

Це буде перший бій для Ф'юрі з 2024-го, коли він двічі за рік програв Олександру Усику. Після чого британець оголосив про чергове закінчення своєї кар'єри. Натомість Махмудов у жовтні 2025-го здолав Девіда Аллена.

Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх анонсував великий сюрприз на тлі повернення Ф'юрі.

