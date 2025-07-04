Гірн обговорив з командою Вайлдера потенційний бій з Джошуа

Едді Хірн, промоутер колишнього чемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), обговорив з Шеллі Фінкелем, менеджером ексчемпіона Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО), потенційний бій.

Цитує промоутера Ring Magazine.

"Я думаю, це завжди буде великий бій, тому що він захопливий, інтригуючий і небезпечний.

Я розмовляв з Шеллі Фінкелем, бо ми обговорювали потенційний бій з Дейвом Алленом. Але побачимо, що буде далі.

Здається, у Вайлдера є план залишатися активним, і я думаю, що це добре для нього, і, можливо, цей бій може відбутися", – сказав Гірн.