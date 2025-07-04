Гірн обговорив з командою Вайлдера потенційний бій з Джошуа
Едді Хірн, промоутер колишнього чемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), обговорив з Шеллі Фінкелем, менеджером ексчемпіона Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО), потенційний бій.
Цитує промоутера Ring Magazine.
"Я думаю, це завжди буде великий бій, тому що він захопливий, інтригуючий і небезпечний.
Я розмовляв з Шеллі Фінкелем, бо ми обговорювали потенційний бій з Дейвом Алленом. Але побачимо, що буде далі.
Здається, у Вайлдера є план залишатися активним, і я думаю, що це добре для нього, і, можливо, цей бій може відбутися", – сказав Гірн.
Нагадаємо, напередодні Деонтей здобув перемогу над Тіреллом Герндоном. Американець зумів нокаутувати свого опонента в сьомому раунді. Для боксера це була перша перемога за 3 роки. Тривалий час він мав "0" у графі поразки, але починаючи з лютого 2020 року програв 4 бої з 5. Його перемагали Тайсон Ф'юрі (двічі нокаутом), Джозеф Паркер (одноголосним рішенням суддів) та Чжан Чжилей (нокаутом). У жовтні 2022 року американець нокаутував фіна Роберта Хеленіуса.
Після бою Вайлдер заявив про готовність зустрітися з Джошуа у 2026 році.