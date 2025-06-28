Ми готові: Вайлдер – про бій з Джошуа у 2026 році

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (44-5-1, 40 КО) після перемоги над Тіреллом Герндоном (24-6, 15 КО) хоче отримати бій з титулованим суперником.

Слова "Бронзового бомбардувальника" передає The Ring.

Вайлдер хоче, щоб великий поєдинок у 2026 році відбувся проти колишнього ексчемпіона світу Ентоні Джошуа.

"Це може бути проти Джошуа. Якщо буде домовленість про бій, ми готові піти цим шляхом. На кону багато грошей, але іноді справа не в грошах, тому що ми повинні переконатися, що все гаразд. Ми займаємось травматичним видом спорту.

Коли ми будемо готові, всі знатимуть… Ми просто збираємося приймати бій за боєм, крок за кроком. Але я повернувся, просто будьте терплячими. Я повернувся, крихітко. Я одразу ж повернуся до спортзалу, коли буду вдома", – розповів Вайлдер.