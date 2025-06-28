Ми готові: Вайлдер – про бій з Джошуа у 2026 році
Ексчемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (44-5-1, 40 КО) після перемоги над Тіреллом Герндоном (24-6, 15 КО) хоче отримати бій з титулованим суперником.
Слова "Бронзового бомбардувальника" передає The Ring.
"Ми продовжуємо за планом, який у нас є. Мені точно потрібно ще кілька боїв. Потрібно ще багато роботи, щоб я міг відчувати задоволення та відчувати, що я справді повернувся", – розповів він.
Вайлдер хоче, щоб великий поєдинок у 2026 році відбувся проти колишнього ексчемпіона світу Ентоні Джошуа.
"Це може бути проти Джошуа. Якщо буде домовленість про бій, ми готові піти цим шляхом. На кону багато грошей, але іноді справа не в грошах, тому що ми повинні переконатися, що все гаразд. Ми займаємось травматичним видом спорту.
Коли ми будемо готові, всі знатимуть… Ми просто збираємося приймати бій за боєм, крок за кроком. Але я повернувся, просто будьте терплячими. Я повернувся, крихітко. Я одразу ж повернуся до спортзалу, коли буду вдома", – розповів Вайлдер.
Нагадаємо, Деонтей зумів нокаутувати свого опонента в сьомому раунді. Для боксера це була перша перемога за 3 роки. Тривалий час він мав "0" у графі поразки, але починаючи з лютого 2020 року програв 4 бої з 5. Його перемагали Тайсон Ф'юрі (двічі нокаутом), Джозеф Паркер (одноголосним рішенням суддів) та Чжан Чжилей (нокаутом). У жовтні 2022 року американець нокаутував фіна Роберта Хеленіуса.