Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Його план не змінився: Гірн – про майбутнє Джошуа

Олександр Булава — 25 лютого 2025, 19:38
Його план не змінився: Гірн – про майбутнє Джошуа
Ентоні Джошуа
Getty Images

Едді Гірн, промоутер британського надважковаговика Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), заявив, що плани його клієнта не змінилися, він знову хоче стати чемпіоном світу.

Цитує промоутера Metro.

"План для Джошуа не змінився. Перш ніж завершити кар'єру, він хоче знову стати чемпіоном світу у важкій вазі та стати триразовим чемпіоном, тож він прагнутиме битися з тим, у кого є пояс.

Джошуа ніколи не відмовляється від бою – це не в його характері. Я розумію, що всі хочуть дізнатися про наступні кроки Ей Джея, але ми ще не обговорювали це.

Достатньо часу для таких розмов. Не секрет, що він хотів битися з Тайсоном Ф’юрі, але тепер той завершив кар'єру", – розповів Гірн.

Нагадаємо, 21 вересня Дюбуа переміг Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Раніше Володимир Кличко пояснив, чому не вдалось провести реванш проти Ентоні Джошуа.

Едді Гірн Ентоні Джошуа

Едді Гірн

Гірн: Джошуа хоче битися з Ф'юрі
Відомий промоутер назвав можливих суперників Джошуа
Відомий промоутер назвав умову, за якої Чісора завершить кар'єру
Ігри розуму Тайсона Ф'юрі: чи остаточно завершив кар'єру Циганський Король
Гірн назвав умову організації бою Джошуа з Вайлдером

Останні новини