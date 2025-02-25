Його план не змінився: Гірн – про майбутнє Джошуа

Едді Гірн, промоутер британського надважковаговика Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), заявив, що плани його клієнта не змінилися, він знову хоче стати чемпіоном світу.

Цитує промоутера Metro.

"План для Джошуа не змінився. Перш ніж завершити кар'єру, він хоче знову стати чемпіоном світу у важкій вазі та стати триразовим чемпіоном, тож він прагнутиме битися з тим, у кого є пояс.

Джошуа ніколи не відмовляється від бою – це не в його характері. Я розумію, що всі хочуть дізнатися про наступні кроки Ей Джея, але ми ще не обговорювали це.

Достатньо часу для таких розмов. Не секрет, що він хотів битися з Тайсоном Ф’юрі, але тепер той завершив кар'єру", – розповів Гірн.