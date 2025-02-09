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Кличко пояснив, чому не вдалося провести реванш із Джошуа

Руслан Травкін — 9 лютого 2025, 07:37
Кличко пояснив, чому не вдалося провести реванш із Джошуа
Володимир Кличко
facebook.com/KlitschkoOfficial

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 54 КО) не шкодує, що завершив кар'єру та не провів реванш проти Ентоні Джошуа.

Про це він сказав в інтерв'ю The Ring.

"Так, ми мали у контракті пункт про реванш з Джошуа. Знаєте, чому він так і не відбувся? Я тоді ухвалив дуже багато важливих рішень. На жаль, не можу все вам розповісти.

Я ухвалив рішення про завершення кар'єри. Наразі, озирнувшись назад, я можу сказати, що все зробив правильно", – сказав Кличко.

Кличко провів бій проти Ентоні Джошуа в 2017 році. Британець переміг нокаутом в 11 раунді.

Нагадаємо, що на початку лютого The Ring повідомив про плани Володимира Кличка повернутися в бокс у 2025 році.

А нещодавно промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів, чи є можливість провести бій між його клієнтом та українською легендою боксу.

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