Кличко пояснив, чому не вдалося провести реванш із Джошуа

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 54 КО) не шкодує, що завершив кар'єру та не провів реванш проти Ентоні Джошуа.

Про це він сказав в інтерв'ю The Ring.

"Так, ми мали у контракті пункт про реванш з Джошуа. Знаєте, чому він так і не відбувся? Я тоді ухвалив дуже багато важливих рішень. На жаль, не можу все вам розповісти. Я ухвалив рішення про завершення кар'єри. Наразі, озирнувшись назад, я можу сказати, що все зробив правильно", – сказав Кличко.

Кличко провів бій проти Ентоні Джошуа в 2017 році. Британець переміг нокаутом в 11 раунді.

Нагадаємо, що на початку лютого The Ring повідомив про плани Володимира Кличка повернутися в бокс у 2025 році.

А нещодавно промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів, чи є можливість провести бій між його клієнтом та українською легендою боксу.