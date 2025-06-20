Гірн прокоментував претензії BBBofC до Юбенка щодо відвідування сауни

Відомий промоутер та очільник Matchroom Boxing Едді Гірн висловився щодо претензій Британської ради з контролю над боксом (BBBofC) до Кріса Юбенка.

Слова функціонера наводить Talksport.

"На мою думку, рада виконує чудову роботу, але зараз вони повинні звернути свою увагу на методи швидкого набору ваги у боксі.

Юбенк виклав у своїх соцмережах метод, завдяки якому він цієї ваги позбувся. Звісно, що одним з таких способів є використання костюма для сауни. Я вже мав досвід таких проблем вісім років тому, коли мій боксер зробив так само.

Раді потрібно дещо прискоритись та поспілкуватись з експертами щоби з'ясувати, як безпечно та легально позбуватись ваги. Не можна бути доісторичним та не помічати, що боксери "ганяють" вагу перед зважуванням. Так, у нас є кодекс, але усі навколо знають, що спортсмени відвідують сауну, приймають ванну і таке інше", – розповів Гірн.