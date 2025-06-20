Гірн прокоментував претензії BBBofC до Юбенка щодо відвідування сауни
Відомий промоутер та очільник Matchroom Boxing Едді Гірн висловився щодо претензій Британської ради з контролю над боксом (BBBofC) до Кріса Юбенка.
Слова функціонера наводить Talksport.
"На мою думку, рада виконує чудову роботу, але зараз вони повинні звернути свою увагу на методи швидкого набору ваги у боксі.
Юбенк виклав у своїх соцмережах метод, завдяки якому він цієї ваги позбувся. Звісно, що одним з таких способів є використання костюма для сауни. Я вже мав досвід таких проблем вісім років тому, коли мій боксер зробив так само.
Раді потрібно дещо прискоритись та поспілкуватись з експертами щоби з'ясувати, як безпечно та легально позбуватись ваги. Не можна бути доісторичним та не помічати, що боксери "ганяють" вагу перед зважуванням. Так, у нас є кодекс, але усі навколо знають, що спортсмени відвідують сауну, приймають ванну і таке інше", – розповів Гірн.
Також промоутер поділився очікуваннями від можливих санкцій з боку BBBofC у бік Юбенка-молодшого.
"Звісно, це трошки "вдарить його по дупі", але це не повинно мати серйозних наслідків. Раді потрібно замислитись над тим, як робити це безпечно", – резюмував британець.
Цікаво, що на зважуванні Кріс все одно не вклався у ліміт, перевищивши його на 0,050 фунтів, а тому вимушений був сплатити штраф у 500 000 доларів.
Нагадаємо, боксери пройшли усю дистанцію у 12 раундів, за підсумками яких перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Кріс Юбенк.
Відеоогляд поєдинку між двома британцями доступний на сайті "Чемпіон".
Раніше відомлялось, що дату реваншу між Юбенком та Бенном можуть перенести через оголошений розклад АПЛ.