Вайлдер поскаржився на суддівство в переможному бою з Чісорою

Денис Іваненко — 6 квітня 2026, 07:51
Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 КО) висловився про суддівство в поєдинку з британцем Дереком Чісорою (36-14, 23 КО).

Його слова передає talkSPORT.

Американець поскаржився на рефері. Він заявив, що мав перемагати достроково ще на початку бою через несподівану появу на рингу члена команди британця.

"Це повинна була бути дискваліфікація, тому що хтось із його команди забіг у ринг. Я маю на увазі, дідько, я б'юся з Дереком, а рефері… це жахливо. Це безглуздо, якби рефері був справедливим, ми б уже бачили зупинку у третьому раунді.

Було так багато всього. Мене били по потилиці десь 10-12 разів. Але коли я відповідав, він вказував пальцем на мене. Мене часом кружляє, але я відновлюсь. Можливо, я погано спатиму через відчуття ударів по потилиці. Рефері дозволив стільки речей, яких не мало б відбутися", – сказав Вайлдер.

Нагадаємо, що в очній битві "Бронзовий бомбардувальник" переміг Дерека Чісору роздільним рішенням суддів – 115:111, 112:115, 115:113. Цей бій мав би стати останнім у кар'єрі британця, проте після нього той не оголосив про це публічно, як очікувалось.

Раніше повідомлялось, що Фабіо Вордлі прокоментував битву ветеранів боксу. Він зізнався, чи вважає рішення суддів справедливим.

