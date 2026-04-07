Серце розривалося: Ф'юрі розкритикував бій Чісори проти Вайлдера

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) висловився про битву Деонтея Вайлдера (45-4-1, 44 КО) та Дерека Чісори (36-14, 23 КО).

Його слова передає Boxing News Online.

Цей поєдинок став одним із найяскравіших за останні роки в надважкому дивізіоні. В ньому суперники замість технічного боксу видали справжню олдскульну "зарубу", яка вразила фанатів.

Однак цей бій не сподобався "Циганському королю". Він розкритикував бійців за велику кількістю падінь та попросив своє оточення відправити його на пенсію, якщо в наступному поєдинку буде схожий у ринзі на Вайлдера чи Чісору.

"Коли я дивився на Деонтея та Чісору, мені було важко на це дивитися. Це було сумно. Серце розривалося. Я ніколи в житті не бачив двох чоловіків, які б так ковзали, як ці двоє. Я подумав, чи я наступний? Після цього я сказав хлопцям, щоб вони мене відправили на пенсію, якщо я навіть на 10% буду таким поганим, як вони у моєму поєдинку, просто виведіть мене на поле та розстріляйте", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що поєдинок тривав усі регламентовані 12 раундів. У ньому перемогу роздільним рішенням суддів здобув "Бронзовий бомбардувальник".

Сам Тайсон Ф'юрі повернеться на ринг 11 квітня. Він проведе бій у Лондоні проти Арсланбека Махмудова.