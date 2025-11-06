Гірн оцінив можливість проведення поєдинку Джошуа проти Пола

Відомий промоутер Едді Гірн висловився про можливість проведення поєдинку Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) з шоуменом Джейком Полом.

Бізнесмен поспілкувався з iFL TV.

"Мене регулярно питають про реакцію Ентоні на ці чутки – він завжди каже: "Просто скажіть де та коли". Не можу стверджувати, що ми із нетерпінням очікуємо на цю подію. Чому? Тому що не знаю, де реальність, а де ні.

Я скажу те, що вже казав: хочете битись із Ей Джеєм – підпишіть контракт. Зараз угоди немає. Ми дійсно мали переговори з командою Пола, але чи поновляться вони – я не знаю", – розповів Гірн.

Нещодавно Едді Гірн повідомив, що бій Джошуа проти Тайсона Ф'юрі може відбутися у 2026 році. Ентоні востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.

14 листопада Джейк Пол мав битись із Джервонтою Девісом, але цей поєдинок скасували через проблеми чемпіона WBA – його знову звинуватили у домашньому насильстві.

На тлі цього ексчемпіон світу Тімоті Бредлі назвав Держвонту "найтупішим чуваком в історії боксу".