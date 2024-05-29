Погані новини для Усика: промоутер Джошуа розповів про долю титулу IBF

Едді Гірн, промоутер Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) вважає, що у вересні його клієнт може отримати бій за титул чемпіона IBF, яким наразі володіє Олександр Усик (22-0, 14 КО).

Своїм баченням титульної картини в IBF британець поділився в інтерв’ю Boxing Social.

"Дуже малоймовірно, що бій за титул відбудеться в суботу, але ймовірно, що переможець бою між Дюбуа та Хрговичем битиметься з Ентоні Джошуа за титул чемпіона світу в надважкій вазі у вересні. Настільки масові перестановки відбуваються навколо цього бою", — сказав Хірн.

Якщо IBF позбавить Усика свого поясу до 1 червня, то за вакантний титул будуть битися Філіп Хргович і Даніель Дюбуа. Втім, наразі організація розглядає прохання команди українця зробити виняток.

Нагадаємо, раніше стала відома дата реваншу Усика та Ф’юрі.