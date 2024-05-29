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Погані новини для Усика: промоутер Джошуа розповів про долю титулу IBF

Игорь Чернявский — 29 травня, 16:20
Погані новини для Усика: промоутер Джошуа розповів про долю титулу IBF

Едді Гірн, промоутер Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) вважає, що у вересні його клієнт може отримати бій за титул чемпіона IBF, яким наразі володіє Олександр Усик (22-0, 14 КО).

Своїм баченням титульної картини в IBF британець поділився в інтерв’ю Boxing Social.

"Дуже малоймовірно, що бій за титул відбудеться в суботу, але ймовірно, що переможець бою між Дюбуа та Хрговичем битиметься з Ентоні Джошуа за титул чемпіона світу в надважкій вазі у вересні. Настільки масові перестановки відбуваються навколо цього бою", — сказав Хірн.

Якщо IBF позбавить Усика свого поясу до 1 червня, то за вакантний титул будуть битися Філіп Хргович і Даніель Дюбуа. Втім, наразі організація розглядає прохання команди українця зробити виняток.

Нагадаємо, раніше стала відома дата реваншу Усика та Ф’юрі.

IBF Едді Гірн Ентоні Джошуа Олександр Усик Філіп Хргович Даніель Дюбуа

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