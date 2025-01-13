Промоутер Джошуа сумнівається у завершенні кар'єри Фюрі

Едді Гірн, промоутер ексчемпіона світу Ентоні Джошуа, не впевнений в остаточному рішенні Тайсона Ф’юрі про завершення кар'єри.

Про це промоутер розповів у коментарі Matchroom Boxing.

"Якщо у тебе більше немає бажання змагатися, я вважаю, що завершення кар'єри — найкращий варіант. Очевидно, це розчарування для британських фанатів, тому що у нас є шанс провести найбільший бій у боксі (Джошуа проти Ф’юрі).

Якщо ми справді бачили його востаннє, то він провів чудову кар'єру. Але я сумніваюся. Завжди краще піти з боксу, щоб потім хтось заплатив тобі за повернення.

Але якщо це все, то велика йому повага і побажання всього найкращого", – сказав Гірн.