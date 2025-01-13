Промоутер Джошуа сумнівається у завершенні кар'єри Фюрі
Едді Гірн, промоутер ексчемпіона світу Ентоні Джошуа, не впевнений в остаточному рішенні Тайсона Ф’юрі про завершення кар'єри.
Про це промоутер розповів у коментарі Matchroom Boxing.
"Якщо у тебе більше немає бажання змагатися, я вважаю, що завершення кар'єри — найкращий варіант. Очевидно, це розчарування для британських фанатів, тому що у нас є шанс провести найбільший бій у боксі (Джошуа проти Ф’юрі).
Якщо ми справді бачили його востаннє, то він провів чудову кар'єру. Але я сумніваюся. Завжди краще піти з боксу, щоб потім хтось заплатив тобі за повернення.
Але якщо це все, то велика йому повага і побажання всього найкращого", – сказав Гірн.
Нагадаємо, що минулого року Тайсон Ф'юрі провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.
Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.
Зазначимо, що у квітні 2022 року Тайсон Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.