Гірн назвав фаворита бою Лопес – Шакур

Олександр Булава — 29 січня 2026, 19:38
Промоутер Едді Гірн вважає чемпіона WBC в легкій вазі Шакура Стівенсона (24-0, 11 КО) фаворитом бою проти володаря титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса (22-1, 13 КО).

Про це Гірн розповів у коментарі Fight Hub TV.

"Я вважаю Шакура неймовірним боксером, для мене він завжди буде фаворитом.

Лопес теж показує вражаючий рівень. Але мені здається, що Шакура надзвичайно складно перемогти. Я не знаю, що з ним робити. Пробувати бути хитрішим і грати в його гру? Складно. Йти агресивно й намагатися вибити його з ритму? Теж складно.

Але Теофімо – майстер несподіваних рішень, він уміє робити неочікуване й вигравати такі бої", – сказав Гірн.

Бій Лопес – Стівенсон відбудеться 31 січня в "Медісон-сквер-гарден" в Нью-Йорку. На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBO, який володіє Теофімо.

Теофімо востаннє виходив на ринг у травні, коли здолав Арнольда Барбосу та втретє захистив титул WBO. Шакур у липні переміг Вільяма Сепеду одноголосним рішенням суддів.

Раніше Туркі Аль аш-Шейх анонсував великий бій для переможця цього протистояння.

