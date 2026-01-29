Гірн назвав фаворита бою Лопес – Шакур
Промоутер Едді Гірн вважає чемпіона WBC в легкій вазі Шакура Стівенсона (24-0, 11 КО) фаворитом бою проти володаря титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса (22-1, 13 КО).
Про це Гірн розповів у коментарі Fight Hub TV.
"Я вважаю Шакура неймовірним боксером, для мене він завжди буде фаворитом.
Лопес теж показує вражаючий рівень. Але мені здається, що Шакура надзвичайно складно перемогти. Я не знаю, що з ним робити. Пробувати бути хитрішим і грати в його гру? Складно. Йти агресивно й намагатися вибити його з ритму? Теж складно.
Але Теофімо – майстер несподіваних рішень, він уміє робити неочікуване й вигравати такі бої", – сказав Гірн.
Бій Лопес – Стівенсон відбудеться 31 січня в "Медісон-сквер-гарден" в Нью-Йорку. На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBO, який володіє Теофімо.
Теофімо востаннє виходив на ринг у травні, коли здолав Арнольда Барбосу та втретє захистив титул WBO. Шакур у липні переміг Вільяма Сепеду одноголосним рішенням суддів.
Раніше Туркі Аль аш-Шейх анонсував великий бій для переможця цього протистояння.