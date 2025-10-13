Гірн назвав єдиного боксера, здатного побити Кроуфорда

Відомий промоутер Едді Гірн назвав єдиного боксера, який здатен побити абсолютного чемпіона світу Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).

Функціонер поспілкувався з TMZ Sports.

"Якщо хтось і може побити Кроуфорда – це точно буде Енніс. Не думаю, що Теренс повернеться в ринг цього року, якщо взагалі колись повернеться.

Його бій з Джароном міг би стати одним з найбільших в історії. Я впевнений, що наш хлопець здатен його побити. Питання лише в тому, чи хоче Кроуфорд справжній виклик? Якщо так, то Енніс вже близько", – резюмував Гірн.

13 вересня Кроуфорд одноголосним рішенням суддів переміг мексиканця Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) і став першим в історії чоловіком, який здобув статус абсолютного чемпіона світу в трьох вагових категоріях у сучасну еру чотирьох поясів.

Напередодні Джарон Енніс впевнено переміг Уїсму Ліму та здобув тимчасовий пояс WBA у першій середній вазі.

Раніше Едді Гірн заявив, що Енніс може посісти місце Теренса Кроуфорда у рейтингу P4P.