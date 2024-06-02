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Чемпіон Бокс

Гірн: Вайлдер не дає волю своїм рукам

Олександр Булава — 2 червня, 20:05
Гірн: Вайлдер не дає волю своїм рукам

Промоутер Едді Хірн вважає, що колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 KO) втратив віру у власні сили після серії поразок.

Цитує Гірна BoxingScene.

"Він зовсім не той. Я просто відчуваю, що його віри більше немає, і потрібно запитати себе, чому? Чи просто зараз час, чи ще щось не так?

Він не дає волю своїм рукам, а саме це зробило його одним із найстрашніших бійців у світі.

Нині він не той боєць, яким був. Люди можуть повертатись, але він далекий від цього", — сказав Гірн.

Нагадаємо, Вайлдер програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.

Едді Гірн Деонтей Вайлдер Чжан Чжилей

Едді Гірн

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