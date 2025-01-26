Гірн спрогнозував результат бою Берінчика з Девісом

Промоутер Едді Гірн вважає, що Кейшон Девіс (12-0, 8 КО) здобуде перемогу у поєдинку проти українця Дениса Берінчика (19-0, 9 КО).

Цитує промоутера Boxing News 24.

"Я знаю Девіса, він хороший боксер, який прогресує. Він завжди був чудовим бійцем. Кейшон дуже хороший, і, можливо, він зможе перемогти Енді Круза. Девіс чотири рази програвав йому в аматорах. Він ніколи не був близький до того, щоб перемогти його, і всі скажуть: "Так, але аматори є аматори". Це правда, але Кейшон досі його не переміг, і це його з'їдає. Девіс переможе Берінчика 14 лютого. Але хто знає?", – розповів Гірн.

Поєдинок відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку. Для українця це буде перший захист титулу, який він сенсаційно здобув у поєдинку проти Еммануеля Наваррете.

Девіс у своєму останньому бою достроково переміг аргентинця Густаво Лемоса (29-2, 19 КО).

Раніше Берінчик заявив, що його не вражає стиль боксу майбутнього опонента, назвавши того "нудним".