Берінчик: Девіс демонструє нудний бокс, він бився з невдахами

Український чемпіон світу WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) вважає свого майбутнього суперника Кішона Девіса (11-0, 7 КО) занадто нудним, також він натякнув, що американець ще не виходив у ринг із серйозними опонентами.

Про це він сказав для SupremeBoxing.

"Девіс б'ється другим номером, у нього нудний бокс. З ким він бився? Хіба що з невдахами. Хто буде моїм наступним суперником? Можливо, Мураталла, можливо, Шакур Стівенсон, мені все одно", – сказав Денис.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку. Для українця це буде перший захист титулу, який він сенсаційно здобув у поєдинку проти Еммануеля Наваррете.

Девіс у своєму останньому бою достроково переміг аргентинця Густаво Лемоса (29-2, 19 КО).