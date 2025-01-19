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Берінчик: Девіс демонструє нудний бокс, він бився з невдахами

Руслан Травкін — 19 січня 2025, 01:18
Берінчик: Девіс демонструє нудний бокс, він бився з невдахами
Дерис Берінчик (праворуч)
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Український чемпіон світу WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) вважає свого майбутнього суперника Кішона Девіса (11-0, 7 КО) занадто нудним, також він натякнув, що американець ще не виходив у ринг із серйозними опонентами.

Про це він сказав для SupremeBoxing.

"Девіс б'ється другим номером, у нього нудний бокс. З ким він бився? Хіба що з невдахами.

Хто буде моїм наступним суперником? Можливо, Мураталла, можливо, Шакур Стівенсон, мені все одно", – сказав Денис.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку. Для українця це буде перший захист титулу, який він сенсаційно здобув у поєдинку проти Еммануеля Наваррете.

Девіс у своєму останньому бою достроково переміг аргентинця Густаво Лемоса (29-2, 19 КО).

Бокс Денис Берінчик Кішон Девіс

Бокс

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