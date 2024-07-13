Гірн назвав фаворита бою Ломаченко — Джервонта
Промоутер Едді Гірн вважає, що чемпіон WBA в легкій вазі Джервонта Девіс може здолати володаря титулів IBF та IBO Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).
Про це промоутер розповів у коментарі FightHype.
"Це буде хороший поєдинок. Джервонта показує видовищний бокс, але програє багато раундів. Так було проти Мартіна, Круза, Раяна. Думаю, програє раунди й Ломаченку, хоча тому, певно, доведеться виживати в певні моменти протягом 12 раундів з Девісом.
Але це конкурентний поєдинок. Ломаченко має чудову боксерську думку. Джервонта програватиме раунди, питання буде лиш в тому, чи добереться він до Василя до кінця бою. Вважаю, йому це вдасться. Це цікавий поєдинок.
Ломаченко, ймовірно, вестиме в записках після 6 раундів, навіть після 10. Якщо бій триватиме 12 раундів, ставлю на Ломаченка. Але не вважаю, що це станеться", – сказав Гірн.
Раніше провідний американський експерт Майк Коппінгер повідомив, що Девіс може зустрітися в ринзі з Ломаченком уже у 2024 році.
Нагадаємо, нещодавно Джервонта нокаутом переміг Френка Мартіна та здобув титул WBA в легкій вазі.
Водночас Ломаченко технічним нокаутував колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО).