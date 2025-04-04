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Гірн спрогнозував переможця бою Джойс – Хргович

Олександр Булава — 4 квітня 2025, 16:59
Гірн спрогнозував переможця бою Джойс – Хргович
DAZN

Промоутер Едді Гірн вважає, що бій між Джо Джойсом (16-3, 15 КО) та Філіпом Хрговичем (17-1, 14 КО) достроково завершиться достроковою поразкою британського боксера.

Про це промоутер розповів у коментарі The Stomping Ground.

"У нього був дуже близький бій з Чісорою. Якби не нокдаун, він був би дуже близьким. А Дерек зараз є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу. Він щойно переміг Отто Валліна.

Джо завжди був повільним у ринзі. Він ніколи не був схожий на сенсаційного, кваліфікованого бійця. В минулому він був надзвичайно жорстким, він вмів бити, і в нього чудове підборіддя. З часом, як його кар'єра прогресувала, його стійкість до ударів змінювалася.

Удари, які завдали йому шкоди в бою з Чісорою, ніколи б не завдали йому шкоди раніше. Дві поразки від Чжана, тисячі раундів важких спарингів стали проблемою. Якщо ви хочете почути мій прогноз, то Джойс буде відлупцьований в суботу за три-чотири раунди", - сказав Гірн.

Хргович у травні минулого року достроково поступився Даніелю Дюбуа.

У своєму останньому поєдинку Джо зазнав поразки від земляка Дерека Чісори одноголосним рішенням суддів. Загалом Джойс програв три з чотирьох своїх останніх поєдинків.

Едді Гірн

Едді Гірн

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