Гірн дав черговий коментар щодо можливого реваншу Джошуа – Дюбуа

Едді Гірн, промоутер Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), вважає, що його клієнта буде важко переконати у відсутності реваншу з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Його слова передає Boxing News.

"Якщо вирішуватиме ЕйДжей, то реванш відбудеться 100%. Він каже, щоб я дозволив битися з Дюбуа знову, каже, що зможе побити його. Ми порадимось із командою. Але, думаю, ми схиляємось до негайного реваншу. Джошуа буде складно переконати в іншому", – сказав Гірн.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Раніше Кіран Фаррелл, тренер Даніеля Дюбуа заявив, що Ентоні Джошуа не повинен думати про реванш, йому краще провести бій проти Деонтея Вайлдера (43-1-4, 42 КО).