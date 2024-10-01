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Тренер Дюбуа порадив Джошуа не думати про реванш

Андрій Яросименко — 1 жовтня, 10:59
Тренер Дюбуа порадив Джошуа не думати про реванш
Getty images

Кіран Фаррелл, тренер володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO), вважає, що Ентоні Джошуа не повинен думати про реванш, йому краще провести бій проти Деонтея Вайлдера (43-1-4, 42 КО).

Його слова передає Boxing Scene.

"Якби я радив щось Джошуа, я сказав би йому не думати про реванш із Дюбуа. Даніель – молодий, голодний 27-річний лев. Якщо Даніель завдасть удару, суперники не почують фінальний гонг. Я говорю тут лише факти. Він як сучасний Майк Тайсон. Але більша версія.

За Джошуа йдуть інші бої. Він може провести бій Деонтея Вайлдера. Це був би хороший бій між двома грандіозними іменами, яким зараз потрібна велика перемога. Перемога будь-кого з них у цьому бою додасть їм впевненості. Є сенс провести цей бій", – сказав тренер.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Бокс Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа Дюбуа – Джошуа

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