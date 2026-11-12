Баколе проведе бій в андеркарді вечора боксу Ф'юрі – Джошуа

Конголезький надважковаговик Мартін Баколе (21-2-1, 16 КО) проведе бій в андеркарді вечора боксу Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Про це повідомляє Netflix.

Його суперником стане непереможений нігерійський гевівейтер Соломон Адебайо, у якого за спиною 15 перемог (14 – нокаутом).

Це буде перший двобій для Баколе з травня 2025-го. Навесні минулого року Мартін розписав нічию із нігерійцем Ефе Аджагба. Востаннє боксер із ДР Конго перемагав ще у серпні 2024-го, коли здолав нокаутом у 5-му раунді Джареда Андерсона.

Натомість його наступний опонент у своєму останньому поєдинку переміг Джо Джона.

Також в андеркарді вечора боксу, який відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі, на ринг вийде американець Дамейзіон Ванхутер, який поб'ється проти Майкла Ессумба.

Нагадаємо, що головним поєдинком андеркарду стане протистояння Деонтея Вайлдера проти Джея Опетаї. Відомий американський тренер Тедді Атлас вже прокоментував таку дуель.