Головкін висунув свою кандидатуру на посаду голови World Boxing

Легендарний казахстанський боксер Геннадій Головкін візьме участь у виборах нового президента World Boxing та вже висунув свою кандидатуру.

Про це повідомляє The Ring.

"Для мене велика честь оголосити про висунення своєї кандидатури на пост президента World Boxing. Наша місія чітка: досягти повного визнання МОК і підтвердити місце боксу на Олімпійських іграх в Лос-Анджелесі 2028 року, Брісбені 2032 року і далі. 23 листопада ми зробимо важливий крок до світлого майбутнього. Давайте побудуємо майбутнє боксу разом", – написав колишній боксер.

Суперником Головкіна буде грек Харіс Маріоліс. Чинний президент організації Борис ван дер Ворст не балотуватиметься на другий термін. Зазначимо, що вибори відбудуться 23 листопада в Римі, Італія.

World Boxing – міжнародна організація, яка регулює любительський бокс. Вона була створена у 2023 році для того, щоби бокс не втратив статус олімпійського виду спорту після конфлікту МОК з проросійською IBA. Україна стала членом World Boxing лише 23 вересня 2025 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що легендарний український боксер Володимир Кличко має намір взяти участь у виборах нового президента World Boxing. Однак згодом він вийшов з боротьби. Вже відома причина такого рішення.