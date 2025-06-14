З ним покінчено: Фроч – про майбутнє Джошуа
Ексчемпіон світу Карл Фроч вважає, що колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) немає майбутнього у боксі.
Цитує Фроча Seconds Out.
"Особисто я вважаю, що з Ентоні Джошуа — все, він закінчив. У нього була фантастична кар’єра в плані "старих добрих заробітків", він був чудовим для боксу в той час, і його спадщина полягатиме в тому, що він повернув бокс у мейнстрим і наповнені стадіони.
Звісно, він пішов по моїх слідах у виступах на стадіонах. Це я започаткував, а він підхопив ініціативу. Він, Едді Гірн і Sky Sports з тією п’ятирічною угодою — він став справжньою зіркою. Але свою кар’єру він уже пройшов, гроші він заробив.
Щойно він піднявся на вищий рівень, навіть ще до цього – його поклав Енді Руїс. Потім він вийшов проти Усика, де його двічі повністю переграли, побили й розгромили, а потім Дюбуа його взагалі "вирубив". Для мене це крапка. Це має бути кінець кар’єри AJ, мені більше не цікаво, не хочу його бачити в ринзі", – розповів Фроч.
Напередодні Джошуа успішно переніс операцію на лікті. Боксер повинний відновити тренування у липні.
Після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль. Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.