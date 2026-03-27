Усі розділи
Фроч спрогнозував переможця титульного бою Вордлі – Дюбуа

Олександр Булава — 27 березня 2026, 18:52
Вордлі та Дюбуа
Колишній чемпіон світу Карл Фроч вважає ексчемпіона світу Даніеля Дюбуа (22–3, 21 КО) фаворитом бою проти володаря титулу WBO Фабіо Вордлі (20–0–1, 19 КО).

Його слова передає New Betting Sites.

"Даніель Дюбуа виграє бій нокаутом. Я б не здивувався, якби Вордлі, який має сильний удар і ще жодного разу не програвав, переміг, але я просто вважаю, що сила та досвід Дубуа на світовому рівні будуть надто сильними.

Подивіться, що він зробив з Ентоні Джошуа. А він також бився з Усиком, тому багато чого навчився з тих боїв. Мені здається, Фабіо Вордлі не дотягує до такого рівня в рингу, але він раз за разом доводить нам, що ми помиляємося", – розповів Фроч.

Бій Вордлі – Дюбуа відбудеться 9 травня 2026 року у Манчестері. Це буде перший захист поясу WBO для Фабіо. Джаррелл Міллер висловився про майбутню зустріч.

Раніше британський боксер Девід Аллен зробив свій прогноз на дане протистояння.

