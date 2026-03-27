Фроч спрогнозував переможця титульного бою Вордлі – Дюбуа

Колишній чемпіон світу Карл Фроч вважає ексчемпіона світу Даніеля Дюбуа (22–3, 21 КО) фаворитом бою проти володаря титулу WBO Фабіо Вордлі (20–0–1, 19 КО).

Його слова передає New Betting Sites.

"Даніель Дюбуа виграє бій нокаутом. Я б не здивувався, якби Вордлі, який має сильний удар і ще жодного разу не програвав, переміг, але я просто вважаю, що сила та досвід Дубуа на світовому рівні будуть надто сильними.

Подивіться, що він зробив з Ентоні Джошуа. А він також бився з Усиком, тому багато чого навчився з тих боїв. Мені здається, Фабіо Вордлі не дотягує до такого рівня в рингу, але він раз за разом доводить нам, що ми помиляємося", – розповів Фроч.