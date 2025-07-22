Влаштували вечірку: стала відома причина запізнення Дюбуа на бій з Усиком

Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) запізнився на титульний бій проти Олександра Усика (24-0, 15 КО) через вечірку, яку влаштував його батько.

Про це повідомляє Mirror.

Усик прибув на стадіон "Вемблі" на 45 хвилин раніше за Дюбуа, що викликало питання про те, чому британець так відстає від графіка.

Як з'ясувалось, перед найважливішим поєдинком у кар'єрі британця, його батько Стенлі влаштував вечірку вдома, куди запросив гостей.

Дюбуа не знав присутніх, тому на деякий час покинув будинок. Згодом це спричинило затримку його потрапляння на арену, оскільки акредитовані машини, які мали доставити боксера на стадіон, використовувалися для перевезення гостей.

Також були хаотичні сцени під час входу на арену через спроби провести деяких гостей вечірки на "Вемблі", і Дюбуа опинився заблокованим у самій гущі подій.

Дану інформацію також підтвердив британський ведучий спортивного шоу на TalkSport Саймон Джордан, який вважає, що підготовка британця до бою була не належному рівні.

"Я не шукаю виправдань, але просто кажу, що не впевнений, що підготовка в день бою була такою, як мала бути. Я не кажу, що Олександр Усик не зробив би те саме з Даніелем Дюбуа, але те, що відбувалося навколо, йому не допомогло", – сказав Джордан.

Нагадаємо, у ніч з 19 на 20 липня Усик ефектно нокаутував у п'ятому раунді Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів (WBA, WBO, WBC, IBО, IBF).

Завдяки цій звитязі українець увійшов в історію, як перший боксер, який вдруге зумів стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.