Ексчемпіон світу назвав переможця бою між Джошуа та Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Карл Фроч вважає, що Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) є фаворитом потенційного протистояння з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO)

Цитує боксера Seconds Out.

"Він би не відбив Ф’юрі голову. Чесно кажучи, я не думаю, що Ф’юрі повернувся б із пенсії. Хоча він і міг би це зробити, тому що сам говорив про це. Плюс, якщо на кону стоятимуть величезні гроші, а вони, мабуть, стоятимуть. Я можу уявити тільки одного переможця в цьому поєдинку, і це Тайсон Ф’юрі. Але Тайсон зараз не б'ється, він набирає вагу між боями. Тож якщо він набере занадто багато, і йому буде важко скинути цю вагу, а Ентоні працюватиме в залі, то хто його знає", – сказав Фроч.

Едді Гірн, промоутер Джошуа, повідомив, що його клієнт може провести бій проти Тайсона Ф'юрі у 2026 році. Ентоні востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.

Нещодавно Тайсон Ф'юрі заявив, що не планує відновлювати кар'єру. При тому раніше Ф'юрі опублікував пост, в якому написав дату та місце проведення третього поєдинку з Усиком. А до цього Тайсон оголосив про завершення кар'єри.

Останні поєдинки ексчемпіон провів проти українця. Спершу Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів. Потім українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.