Усі розділи
Фроч назвав фаворита бою між Чісорою та Вайлдером

Олександр Булава — 29 березня 2026, 11:48
Чісора – Вайлдер
x.com/Queensberry

Колишній чемпіон світу Карл Фроч оцінив бій зіркових ветеранів гевівейту Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО) та Дерека Чісори (36-13, 23 КО).

Його слова передає New Betting Sites.

Фроч віддає перевагу в поєдинку Чісорі, який може виграти бій достроково, а в найгіршому випадку переможе за очками.

"У гіршому випадку Чісора виграє за очками. Я також бачу, як він може зупинити Вайлдера. Зважаючи на те, що я бачив. Але це захоплюючий бій, і це хороший шанс для Чісори, тому що Деонтей Вайлдер – це Деонтей Вайлдер. У нього відмінна репутація.

У нього потужний удар, і завжди кажуть, що це останнє, що може піти, але зараз він не може добре підготуватися. Він незграбний у стійці. На мою думку, він більше не генерує силу удару. Він більше не панчер. Тому йому не варто битися, у нього відбулося духовне пробудження, а потім виходити на ринг і продовжувати битися – це не ідеально. Деонтей Вайлдер виглядає так, ніби він взагалі не може витримати жодного тиску", – сказав Фроч.

Зазначимо, що для обох боксерів це буде ювілейний 50-й бій на профі-рингу. Вони його проведуть 4 квітня в Лондоні, після чого Дерек Чісора повісить рукавички на цвях.

Раніше Деонтей Вайлдер розповів, як завершиться майбутня битва. Він заявив, що після неї поїде із британським боксером у паб.

