Я думаю, що він закінчив, – Фроч не вірить, що Джошуа повернеться в топ хевівейту

Колишній чемпіон світу Карл Фроч не вірить у те, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) зможе повернутися в топ найкращих боксерів хевівейту. Він бачить лише один бій для Ей Джея – проти Тайсона Ф’юрі (34−2−1, 24 КО).

Про це він сказав на каналі "Froch On Fighting".

"Я думаю, що Джошуа закінчив. Чесно кажучи, на мою думку, він закінчився, все. І єдиний потенційний бій для нього – проти Ф’юрі. Забудьте про реванш з Усиком, про Дюбуа. Ми знаємо, що станеться, адже вже бачили це", – заявив Фроч.

Напередодні Джошуа успішно переніс операцію на лікті. Боксер повинний відновити тренування за шість тижнів.

Після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль. Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.