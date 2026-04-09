Ексчемпіон світу оцінив шанси Вайлдера здолати Джошуа

Колишній чемпіон світу Карл Фроч висловився про потенційний бій Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Його слова передає Boxing News.

Британець заявив, що це небезпечна битва для Ей Джея. Він вважає, що американець може нокаутувати його земляка.

"Гірн буде говорити Джошуа, що саме цей бій йому потрібен, бо він має рацію: Едді знає, як заробляти гроші, він бізнесмен і топовий промоутер. Він казатиме: "Дивись, Вайлдер – це бій для тебе". Деонтей усе ще велике ім'я, він щойно здобув перемогу над Чісорою, тому зараз на слуху в усіх. Але я не знаю, чи вірить Ей Джей, що може перемогти Вайлдера. Можливо, вірить, можливо, хоче повернутися та знову битися. Але я думаю, що якщо Деонтей донесе кілька акцентованих правих і влучить у підборіддя Ей Джея – бій буде завершено. Ей Джея нокаутують. У цьому поєдинку він має боксувати впевнено. Йому потрібно працювати джебом і комбінувати удари. Вайлдер, схоже, все ще здатний зарядитися та вкластися у правий аперкот і правий прямий – якщо він влучить у підборіддя Ей Джея, це може стати кінцем бою", – сказав Фроч.

Зазначимо, що їхнє очне протистояння планували провести ще у 2024 році. Проте "Бронзовий бомбардувальник" поступився Джозефу Паркеру, після чого бій втратив актуальність.

Нагадаємо, що Деонтей Вайдер кинув виклик Ентоні Джошуа після перемоги над Дереком Чісорою. Наразі невідомо, хто стане наступним суперником британця, але напередодні він отримав пропозицію провести трилогію.