Фроч назвав найкращий поєдинок 2024 року

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч назвав найкращий бій минулого року.

Про це боксер розповів у коментарі Froch On Fighting.

"Перший бій Усика та Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона. Це було вперше з того часу, коли абсолютним чемпіоном став Леннокс Льюїс. Це була велика подія і відмінний бій. Олександр майже зупинив Тайсона у 9-му раунді, рефері врятував його. Це був бій року", – розповів Фроч.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

У грудні українець знову здобув перемогу над британцем, цього разу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.

Раніше Усик потрапив до десятки найвеличніших важковаговиків в історії боксу.