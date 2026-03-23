Хіба що він вдарить ногою з розвороту: Кларк оцінив шанси Верховена перемогти Усика

Британський боксер Фрейзер Кларк (9-2-1, 7 КО) оцінив шанси кікбоксера Ріко Верховена перемогти чемпіона WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Про це 34-річний спортсмен розповів ютуб-каналу Seconds Out.

Кларк зізнався, що буде дивитися поєдинок свого улюбленого боксера, попри значну різницю в класі.

"Я буду дивитися цей бій, бо я великий фанат Олександра, але для мене це як забрати цукерку у дитини, яку нудить. Я бачив, як цей хлопець боксує – занадто широко, занадто прямо, занадто тактично. Шанси на боці Усика", – сказав Фрейзер.

Верховена називають "Королем кікбоксингу", де він має репутацію панчера. Втім, навіть такий статус не допоможе нідерландцю в бою з досвідченим Усиком. На думку Фрейзера, Ріко зможе перемогти триразового абсолютного чемпіона лише за однієї умови.

"Хіба що він вдарить його ногою з розвороту, інакше немає", – додав Кларк.

Зазначимо, що Верховен провів лише один поєдинок за правилами боксу. У квітні 2014 року нідерландець нокаутував у другому раунді маловідомого угорського боксера Яноша Фінфера.

Нагадаємо, що поєдинок Усик – Верховен відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі.

