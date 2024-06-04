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Воррен розкрив ім’я боксера, який може вийти на переможця реваншу Усик — Ф’юрі

Игорь Чернявский — 4 червня, 13:05
Воррен розкрив ім’я боксера, який може вийти на переможця реваншу Усик — Ф’юрі

Промоутер Френк Воррен вважає, що якщо Чжан Чжилей продовжуватиме в тому ж досі, то отримає право на бій проти Олександра Усика чи Тайсона Ф’юрі.

Про це він розповів у інтерв’ю talkSPORT.

"Попереду в нього кілька великих боїв, а після того, як Тайсон Ф’юрі проведе реванш з Олександром Усиком, буде багато титульних захистів. Якщо Чжилей продовжить перемагати, то стане одним із тих, з ким доведеться битися переможцю", — сказав Воррен.

Нагадаємо, 1 червня Чжан брутально нокаутував Дейонтея Вайлдера. Багато хто вважає, що китаєць відправив "Бронзового бомбардувальника" на пенсію.

Після перемоги над Вайлдером Чжилей кинув виклик Ентоні Джошуа.

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Френк Воррен

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