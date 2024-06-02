Чжилей кинув виклик Джошуа
41-річний китаєць Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) готовий провести бій з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).
Цитує боксера Boxing News 24/7.
"З ким би я бився наступним? У мене є двостороння угода. Якщо Ей Джей немає суперника, я можу побитися з ним", — сказав Чжилей.
Зазначимо, що Ентоні вже перемагав Чжилея. Сталося це у чвертьфіналі Олімпіаді-2012 у Лондоні
Ентоні Джошуа свій наступний поєдинок проведе у вересні 2024 року. Його потенційнй суперником може стати Даніель Дюбуа.
Напередодні Чжан брутально нокаутував Вайлдера на вечорі боксу в Саудівській Аравії