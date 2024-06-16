Мартін — про поразку від Девіса: Просто не побачив цей удар

Френк Мартін (18-1, 12 KO) прокоментував поразку від Джервонти Девіса (30-0, 28 KO) у поєдинку за титул WBA в легкій вазі.

Слова американського боксера цитує ESPN.

"Мені здалося, що на початку поєдинку я контролював ситуацію повністю. Однак поступово я почав почуватися дуже комфортно у рингу. Мені було зручно відпочивати біля канатів, і я шукав можливість завдати сильніших ударів. Коли я перестав рухатись Джервонта влучив мені сильним ударом, який я не встиг помітити. Просто не побачив його", — сказав Мартін.

Нагадаємо, що Девіс переміг Френка нокаутом у восьмому раунді. Також, у андеркарді цього бою, українець Олександр Гвоздик без шансів поступився американцю Давіду Бенавідесу в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.

Раніше провідний американський експерт Майк Коппінгер повідомив, Девіс може зустрітися в ринзі з українцем Василем Ломаченком уже у 2024 році.