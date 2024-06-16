Гвоздик — Бенавідес: огляд бою за титул тимчасового чемпіона WBC

Український боксер Олександр Гвоздик (20-2-1, 16 КО) програв Давіду Бенавідесу (29-0-0, 24 КО) у поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.

Бій тривав усі 12 раундів, а завершився одностайним рішенням суддів: 116:112, 117:111, 119:109.

Огляд поєдинку Гвоздик — Бенавідес

Двобій проходив у андеркарді бою Джервонта Девіс — Френк Мартін, де чемпіон зміг захистити свій титул нокаутом у 8-му раунді.

Напередодні стало відомо, що Гвоздик викинув більше ударів у бою з Бенавідесом, проте американець виявився точнішим.