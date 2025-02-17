Колишній суперник Ф'юрі та Джошуа хоче бою з Володимиром Кличком

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Франсіс Нганну (0-2 у боксі) не виключив того, що міг би зійтися на ринзі з Володимиром Кличком.

Про це він сказав у коментарі для Secondsout.com.

"Володимир Кличко міг би бути варіантом", – заявив камерунець.

Володимиру 25 березня виповниться 49 років. Нганну молодше на 10,5 років – 39-річчя він відсвяткує у вересні.

Зазначимо, що раніше чинний чемпіон організації PFL говорив, що хотів би побитися з Деонтеєм Вайлдером.

Камерунець на професійному ринзі провів 2 поєдинки. Його суперниками були Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

"Циганський король" провів бій з колишнім чемпіоном UFC у жовтні 2023 року, і тоді перемогу роздільним рішенням суддів здобув Ф'юрі, побувавши в нокдауні по ходу поєдинку.

У березні 2024-го Френсіс Нганну провів бій з Ентоні Джошуа, зазнавши дострокової поразки в другому раунді через кілька місяців після того, як пройшов усю дистанцію з Ф'юрі.