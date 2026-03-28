Франклін – про бій з Ітаумою: Все життя мене списували з рахунків

Олександр Булава — 28 березня 2026, 13:12
Мозес Ітаума і Джермейн Франклін
скриншот з відео

Американський надважковаговик Джермейн Франклін (24-2, 15 КО) оцінив готовність до бою з британцем Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО).

Про це він розповів у коментарі DAZN Boxing.

"Я готовий битися, я не з тих, хто любить усі ці розмови. Мені потрібна дія.

Андердог? Не скажу, що саме цього я прагну, але мене все життя списували з рахунків. І я добре вмію виходити з таких ситуацій.

Завтра ви побачите феєрверк. Побачите війну. Побачите екшен. Побачите хороший бокс", – розповів Франклін.

Нагадаємо, що рейтинговий бій Ітаума – Франклін відбудеться 29 березня на арені "Co-op Live" в Манчестері. Поєдинок транслюватиме стрімінгова платформа DAZN.

Спочатку бій планувався на 24 січня, але через травму Ітауми був перенесений на пізніший термін.

Непереможений "Новий Тайсон", як називають Мозеса, має серію з дев'яти поспіль поєдинків, які завершив достроково. Натомість Франклін після поразки від Ентоні Джошуа у 2023 році здобув три перемоги.

Раніше американський тренер Тедді Атлас оцінив форму Мозеса Ітауми перед боєм з Джермейном Франкліном.

