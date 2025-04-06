Пора на пенсію? Джойс одноголосним рішенням суддів програв Хрговичу

У суботу, 5 квітня, у Манчестері відбувся бій між британцем Джо Джойсом (16-4, 15 КО) і хорватом Філіпом Хрговичем (18-1, 14 КО).

Перемогу здобув хорватський боксер одноголосним рішенням суддів.

Як і очікувалося, краще поєдинок почав молодший і мобільніший Хргович – перший раунд за ним.

Філіп ніколи не славився витривалістю, та й до того ж виклик на бій прийняв лише за місяць до події, тому вже в другому раунді це далося взнаки. Срібний призер ОІ-2016 кілька разів добре влучив – над бровою хорвата з'явилося розсічення.

Третій раунд пройшов дуже динамічно. Джойс брав за рахунок пресингу – підводила швидкість. Британець іноді "провалювався", чим користувався суперник, який також влучив кілька непоганих "плюх".

У схожому стилі пройшли й наступні три хвилини. Хорват дуже чудово контратакує.

The heavyweights are trading 👊#JoyceHrgovic | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/me7PCQlQx1 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 5, 2025

Філіп почав потруху втомлюватися. У 5 раунді він уже відверто задкував і закривався в куті, проте за рахунок швидкості рук небезпечно огризався. "Джаггернаут" зробив висновки з поразки Чісорі, і зрозумів, що для захисту від оверхендів можна застосовувати "маятник". Через це кілька ударів Хрговича припали на зону потилиці – рефері виписав попередження без зняття балу.

Huge blows going in from both men 🧨#HeavyImpact | NOW | Live on @daznboxing pic.twitter.com/FBWBRnNJuI — Queensberry Promotions (@Queensberry) April 5, 2025

Якщо раніше здавалося, що Філіп віддає перевагу через втому, то 6-7 раунд довели, що це, ймовірно, його тактика. Досить часто "звір" закривався в куті і нагадував ледь не найкращу версію Мухамеда Алі своїми ухиленнями та контрпанчами.

У восьмому Хргович знову віддав ініціативу. Опоненту не вистачало техніки цим скористатися. До честі Філіпа останні секунди 8 раунда все таки за ним.

Filip Hrgovic throwing and landing!! 👊#JoyceHrgovic | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/HHFBfxwZgf — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 5, 2025

Продовжив свій спурт він і в 9. Багато хто очікував, що кінець зустрічі буде за "Джаггернаутом", але Хргович відкрив "друге дихання". Дірки в захисті від Джойса призвели до кількох чудових влучних комбінацій від хорвата.

Останні 3 хвилини також за гостем. Раунди за активність можна віддавати Джойсу, але хорват за всю дистанцію влучив велику кількість ударів.

Бокс

Філіп Хргович (Хорватія) – Джо Джойс UD 10 (97:93, 97:93, 98:92)

𝗛𝗿𝗴𝗼𝘃𝗶𝗰 𝗼𝘂𝘁𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 𝗝𝗼𝘆𝗰𝗲 𝗶𝗻 𝘀𝗹𝘂𝗴-𝗳𝗲𝘀𝘁 🇭🇷



Filip Hrgovic battles his way to a ten-round unanimous decision win over Joe Joyce in Manchester.



Scores: 97-93, 96-95 & 98-92#JoyceHrgovic pic.twitter.com/IygqPEo4Hg — Boxing News (@BoxingNewsED) April 5, 2025

Нагадаємо, в Астані український боксер Ігор Шевадзуцький одноголосним рішенням суддів програв дворазовому чемпіону Олімпійських ігор Баходіру Джалолову.