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Відомий промоутер закликав Джойса завершити кар'єру

Руслан Травкін — 6 квітня 2025, 03:14
Відомий промоутер закликав Джойса завершити кар'єру
Джо Джойс
Instagram

Промоутер Френк Воррен натякнув, що Джо Джойсу (16-4, 15 КО) варто задуматися про завершення кар'єри.

Його слова цитує TalkSport.

"Він повинен піти і серйозно подумати про своє майбутнє. Саме це він і зробить.

Джо був блискучим слугою британського боксу, він ніколи не проводить нудні бої. Він міцний.

Джойс приніс нам гордість на Олімпійських іграх, де став срібним призером, а повинен був отримати золото", – заявив Воррен відразу після бою.

Зазначимо, 39-річний Джойс програв Хрговичу одноголосним рішенням суддів. Сам британець, схоже, не планує йти на пенсію.

"Так, я хочу продовжувати. Вам не сподобався бій?", – коротко резюмував Джо.

Нагадаємо, після перемоги Хргович заявив, що хоче провести реванш із Даніелем Дюбуа.

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