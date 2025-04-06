Відомий промоутер закликав Джойса завершити кар'єру
Джо Джойс
Промоутер Френк Воррен натякнув, що Джо Джойсу (16-4, 15 КО) варто задуматися про завершення кар'єри.
Його слова цитує TalkSport.
"Він повинен піти і серйозно подумати про своє майбутнє. Саме це він і зробить.
Джо був блискучим слугою британського боксу, він ніколи не проводить нудні бої. Він міцний.
Джойс приніс нам гордість на Олімпійських іграх, де став срібним призером, а повинен був отримати золото", – заявив Воррен відразу після бою.
Зазначимо, 39-річний Джойс програв Хрговичу одноголосним рішенням суддів. Сам британець, схоже, не планує йти на пенсію.
"Так, я хочу продовжувати. Вам не сподобався бій?", – коротко резюмував Джо.
Нагадаємо, після перемоги Хргович заявив, що хоче провести реванш із Даніелем Дюбуа.