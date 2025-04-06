Відомий промоутер закликав Джойса завершити кар'єру

Промоутер Френк Воррен натякнув, що Джо Джойсу (16-4, 15 КО) варто задуматися про завершення кар'єри.

Його слова цитує TalkSport.

"Він повинен піти і серйозно подумати про своє майбутнє. Саме це він і зробить.

Джо був блискучим слугою британського боксу, він ніколи не проводить нудні бої. Він міцний.

Джойс приніс нам гордість на Олімпійських іграх, де став срібним призером, а повинен був отримати золото", – заявив Воррен відразу після бою.