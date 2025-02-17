Це омріяний рівень для багатьох боксерів: Фаніян став на захист Берінчика

Чемпіон WBO Global у першій напівсередній вазі Арам Фаніян (26-2, 6 КО) підтримав Дениса Берінчика (19-1, 9 КО) після його програного поєдинку від Кейшона Девіса (13-0, 9 КО).

Цитує боксера Ruthless Fighters.

"Той рівень, на який вдалося вийти Денису як в олімпійському, так і професійному боксі, є омріяним для багатьох українських боксерів. Ви просто уявіть – після довгих років в статусі претендента в професіоналах він поїхав до США і здійснив апсет в бою з Емануелем Наварретте. А потім без проведення добровільного захисту відразу прийняв виклик з обовʼязковим претендентом, який на 11 років молодший за нього та є висхідною зіркою в США", – розповів боксер.

Фаніян закликав підтримати Берінчика після поразки від Девіса.

"Денис завжди був готовий давати бій будь-кому, хто б не стояв на його шляху. І за це всі в боксерському світі його поважають. З огляду на це я не розумію хвилю критики, яка зараз на нього ллється. Я вважаю, що Берінчика зараз потрібно підтримати та подякувати за те, що він приніс нашій державі ще один пояс чемпіона світу. Він точно повернеться і точно стане сильнішим", – сказав Фаніян.

Раніше тренер українського боксера Станіслав Григорук заявив, що в Берінчика була травма, яка завадила йому повноцінно підготуватися до бою.

Нагадаємо, бій завершився у четвертому раунді. Протягом поєдинку 36-річний українець двічі опинявся на настилі рингу. Після другого нокдауну Берінчик не зміг підвестися – Девіс здобув перемогу технічним нокаутом та забрав титул чемпіона світу за версією WBO.

Для Берінчика це перша поразка у професіональній кар'єрі. Він завоював вакантний титул WBO 18 травня 2024 року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Бій проти Кейшона Девіса був першим захистом титулу для українця.