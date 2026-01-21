Це буде недешево, – менеджер Кабаєла розповів про бажання привезти бій Усика у Німеччині

Спенсер Браун, менеджер тимчасового чемпіона світу за версією WBС Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО), розповів, що його клієнт досі претендує на бій проти Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Про це він сказав в інтерв'ю Sky Sports Boxing.

Представник німецького боксера запевнив, що Кабаєлу хочуть підібрати лише найвідоміших суперників, яким є якраз укранеїць. Браун зізнався, що вони хочуть якомога швидше спробувати організувати протистояння проти Усика.

Браун впевнений, що вони зможуть продати поєдинок із колишнім абсолютом у гевівейті на 70-тисячну арену у Німеччині. Спенсер додав, що такий бій міг би позитивно вплинути на німецький ринок.

"Ми думаємо, що можемо розпродати 70 тисяч квитків у Німеччині. Ми розбудили сплячого велетня, і я думаю, що він ставатиме все більшим, але нам потрібні великі імена. Усик – найвідоміше ім'я в цьому виді спорту. Він, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа – це великі імена в цьому виді спорту. Ми хочемо, щоб він туди поїхав. Звичайно, це буде недешево, але ми докладаємо всіх зусиль, щоб привезти Усика в Німеччину. І не забувайте, що велика частина його земляків проживає в Німеччині. Отже, це було б грандіозно. Це була б величезна подія, і вона б значно відкрила німецький ринок", – заявив менеджер Кабаєла.

Раніше Тайсон Ф'юрі розповідав, що після ери братів Кличків бокс у Німеччині ніби помер. Натомість відродити це може саме Агіт, який вже кидав виклик Усику.

Відзначимо, що 33-річний Кабаєл 10 січня 2026-го легко нокаутував Даміана Книбу. Вже у третьому раунді польський боксер зазнав дебютної поразки у своїй професійній кар'єрі. Ця перемога стала для Агіта 27-ю на профі-рингу (19 – нокаутом) при нулі у графі "фіаско".

Натомість Усик після перемоги у реванші над Даніелем Дюбуа націлився на бій проти Деонтея Вайлдера. Однак наразі не має жодного підписаного контракту про протистояння Усик – Вайлдер.