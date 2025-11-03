Це була справжня магія: Вордлі – про спаринги з Усиком

Володар тимчасового титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі розповів про досвід спарингів з абсолютним чемпіоном дивізіону Олександром Усиком декілька років тому.

Цитує боксера Seconds Out.

"Надзвичайно високо оцінюю Усика, навіть тоді. Особливо на тому етапі моєї кар’єри це було для мене неймовірно. Це виглядало як справжня магія в русі.

Ми проводили спаринг, а потім він виконував усі ці вправи та елементи тренувань. Я просто сидів і спостерігав. Намагався розібратися, що й до чого, тож просто сидів і дивився", – сказав Вордлі.