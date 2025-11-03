Українська правда
Олександр Булава — 3 листопада 2025, 20:41
Це була справжня магія: Вордлі – про спаринги з Усиком
Фабіо Вордлі та Олександр Усик
Володар тимчасового титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі розповів про досвід спарингів з абсолютним чемпіоном дивізіону Олександром Усиком декілька років тому.

Цитує боксера Seconds Out.

"Надзвичайно високо оцінюю Усика, навіть тоді. Особливо на тому етапі моєї кар’єри це було для мене неймовірно. Це виглядало як справжня магія в русі.

Ми проводили спаринг, а потім він виконував усі ці вправи та елементи тренувань. Я просто сидів і спостерігав. Намагався розібратися, що й до чого, тож просто сидів і дивився", – сказав Вордлі.

Нагадаємо, 25 жовтня Фабіо Вордлі нокаутував Джозефа Паркер та став обов’язковим претендентом на бій проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

Раніше Френк Воррен повідомляв, що сторони Усика та Вордлі ведуть перемовини.

