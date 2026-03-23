Мене повернуло сонце: Ф'юрі зізнався, як ухвалив рішення відновити кар'єру

Денис Іваненко — 23 березня 2026, 14:08
Мене повернуло сонце: Ф'юрі зізнався, як ухвалив рішення відновити кар'єру
Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) розповів про своє рішення відновити професійну кар'єру.

Його слова передає Sky Sports.

Британець заявив, що не збирався повертатись на профі-ринг. Він зізнався, коли саме та за яких обставин вирішив зробити камбек у бокс.

"Приємно повернутися. Я приїхав до Таїланду просто на різдвяні канікули з родиною. Коли я сюди приїхав, я вже завершив кар'єру. У мене взагалі не було наміру повертатися. Мене повернуло сонце. Я почувався настільки добре, що подумав: просто поїду в табір тут, буду тренуватись і проведу бій. І саме так і сталося. Коли я приїхав сюди у грудні, я зовсім не планував камбеку – жодним чином, я був щасливим на пенсії.

А потім сонце, трохи тренувань – і одне потягнуло за собою інше, і врешті-решт я підписав великий контракт. Далі – бій на стадіоні "Тоттенгем Хотспур", і його дивитиметься весь світ. Хіба це не круто? Я з нетерпінням чекаю повернення туди та хочу знову відчути цю атмосферу. Немає нічого кращого за футбольний стадіон у Великій Британії, щоб завестися", – сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що наступним суперником Тайсона Ф'юрі стане Арсланбек Махмудов. Їхнє очне протистояння відбудеться 11 квітня.

Раніше промоутер Едді Гірн висловився про цей бій. Він зізнався, чи вірить в апсет.

