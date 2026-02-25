Українська правда
Бокс мертвий: Ф'юрі зробив заяву щодо свого наступного бою проти росіянина

Денис Іваненко — 25 лютого 2026, 11:21
Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі поділився думками про свій перший бій після відновлення кар'єри проти Арсланбека Махмудова.

Він висловився про це в інтерв'ю для The Ring.

Британець звернув увагу на те, що поєдинок з російським боксером будуть транслювати на Netflix. На думку колишнього чемпіона світу в надважкій вазі, це визнання того, що він цікавий глядачам більше за інших, попри поразки від Олександра Усика.

"Netflix могли звернутися до будь-якого чинного боксера у світі, але вони обрали хлопця, який йде після двох поразок. Бокс мертвий. Я і є бокс. Це індустрія розваг. Це шоубізнес. Це Голлівуд. Усі дивляться на мене", – сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що бій відбудеться 11 квітня. Його проведуть на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем у Лондоні.

Раніше Махмудов, який представляє Канаду, висловився про майбутнє протистояння. Він заявив, що готовий здійснити великий апсет.

