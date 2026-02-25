Бокс мертвий: Ф'юрі зробив заяву щодо свого наступного бою проти росіянина
Тайсон Ф'юрі
Getty Images
Тайсон Ф'юрі поділився думками про свій перший бій після відновлення кар'єри проти Арсланбека Махмудова.
Він висловився про це в інтерв'ю для The Ring.
Британець звернув увагу на те, що поєдинок з російським боксером будуть транслювати на Netflix. На думку колишнього чемпіона світу в надважкій вазі, це визнання того, що він цікавий глядачам більше за інших, попри поразки від Олександра Усика.
"Netflix могли звернутися до будь-якого чинного боксера у світі, але вони обрали хлопця, який йде після двох поразок. Бокс мертвий. Я і є бокс. Це індустрія розваг. Це шоубізнес. Це Голлівуд. Усі дивляться на мене", – сказав Ф'юрі.
Зазначимо, що бій відбудеться 11 квітня. Його проведуть на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем у Лондоні.
Раніше Махмудов, який представляє Канаду, висловився про майбутнє протистояння. Він заявив, що готовий здійснити великий апсет.