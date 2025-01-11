Колишній чемпіон світу дав прогноз на потенційний бій Усик – Дюбуа

Ексчемпіон світу Ріккі Гаттон (45-3, 32 КО) вважає, що Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) може дати конкурентний бій Олександру Усику (23-0, 14 КО), якщо вони проведуть бій, але все одно українець для нього є фаворитом.

Слова Гаттона цитує BoxingNews.

"Даніел Дюбуа – страшенно класний боєць. Перший поєдинок проти Олександра Усика був добрий, хоч і вийшов трохи спірним. Здавалося, що Даніель травмував Усика.

Також треба враховувати той факт, що перемога над Ей Джеєм надасть йому впевненості. Це означає, що результат матчу-реваншу не буде вирішено наперед.

Після перемог Олександра Усика над Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі не залишає сумнівів, що він лідер дивізіону, але я не поставив би будинок на результат реваншу з Дюбуа. Я б не сказав, що результат вирішено наперед", – сказав Гаттон.